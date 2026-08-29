Дмитрий Сергеевич Щёткин - организатор акушерско-гинекологической службы в Рязанской губернии

Земская медицина в России конца XIX века отличалась тем, что врачу приходилось не только лечить… Ему требовалось ежедневно доказывать властям необходимость развития медицинской сферы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Туляк Вячеслав Си...
- История 52-го дра...
- Детский писатель ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым