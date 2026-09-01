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Профессор Кузнецова выделила 8 признаков долгожительницы у женщин старше 50 лет

Менопауза у женщин сопровождается не только прекращением менструального цикла, но и рядом симптомов, таких как приливы, нарушения сна, раздражительность, головные боли и головокружения.

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