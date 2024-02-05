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Если Путин дойдёт до Берлина

Если Путин дойдёт до Берлина

Конспект статьи из немецкой газеты) Если Путин дойдет до Берлина: — гендеризация исчезнет, — мужчины будут мужчинами, а не женщинами, — электричество будет дешевле, — бензин будет дешевле, — исламизация закончится, —левых зеленых посадят в тюрьму Немцы правеют.

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