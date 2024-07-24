Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода*, обвиняемый в пособничестве терроризму, пытался уничтожить доказательства до своего задержания, говорится в официальных судебных документах.

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