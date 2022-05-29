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20% южнокорейцев проголосовали досрочно на региональных выборах

20% южнокорейцев проголосовали досрочно на региональных выборах

Двухдневное досрочное голосование на местных выборах в Южной Корее завершилось явкой в 20,62%, что является самым высоким показателем для любых местных выборов, 29 мая сообщает агентство Yonhap со ссылкой на организация по наблюдению за выборами.

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