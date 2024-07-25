Спортсмены национальных сборных команд Российской Федерации должны знать гимн и приносить присягу

Группа депутатов Думского комитета по физической культуре и спорту внесла в Госдуму межфракционный законопроект, который обяжет спортсменов сборных команд России приносить присягу и знать российский гимн.
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