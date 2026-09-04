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Татар-информ

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CAS получил апелляцию ФХР на решение IIHF

CAS получил апелляцию ФХР на решение IIHF

Фото: fhr.ru Международный спортивный суд получил апелляцию от Федерации хоккея России на решение IIHF продлить отстранение российских команд от мировых турниров.

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