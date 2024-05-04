Песков: Россия и Европа не восстановят прежние отношения, этого никто не хочет

Россия и Европа не сумеют восстановить прежние взаимоотношения. Конечно, нам в любом случае после победы в украинском конфликте придется в дальнейшем договариваться друг с другом, но уже на совершенно других принципах, заявил сегодня журналистам на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.