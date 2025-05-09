Лукашенко назвал парад в честь 80-летия Победы лучшим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодняшний торжественный парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, является лучшим из всех, которые проводились в России.
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