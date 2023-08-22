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Станислава Константинова: «Постановки в фигурном катании не могут стоять на месте, нужно добавлять намного больше извне – танцы»

Константинова – серебряный призер этапа Гран-при-2018/2019 в Финляндии. В январе она объявила о завершении карьеры, а сейчас работает на сборах Ice Skaters Association (I.

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