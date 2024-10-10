Путин снял с должности посла РФ в США Антонова

Также его освободили от обязанностей постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне Президент России Владимир Путин своим указом снял с должности посла РФ в США Анатолия Антонова.
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