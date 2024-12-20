Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожил пехотное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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