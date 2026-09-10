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Сначала познакомила с мужем, теперь делят хит: как Семенович и Буланова дошли до публичной ссоры

Сначала познакомила с мужем, теперь делят хит: как Семенович и Буланова дошли до публичной ссоры

Еще недавно Анна Семенович и Татьяна Буланова могли вспоминать одну историю с улыбкой: именно Семенович познакомила коллегу с мужчиной, который впоследствии стал ее мужем.

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