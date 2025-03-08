Минобороны: силы ПВО сбили пять бомб JDAM, 178 дронов и один снаряд HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM, один снаряд реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 178 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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