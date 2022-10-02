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Комплексы ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые в Россию автомобили с 1 октября вновь стали обязательными, но пока не для физических лиц

Комплексы ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые в Россию автомобили с 1 октября вновь стали обязательными, но пока не для физических лиц

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, ввозящие в Россию автомобили из-за рубежа, с 1 октября вновь должны оснащать их системой ЭРА-ГЛОНАСС.

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