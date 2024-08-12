Генетические маркеры позволяют предсказать течение колоректального рака

Исследователи из Уппсальского университета (Uppsala University), используя уникальную коллекцию генетических и клинических данных о колоректальном раке, обнаружили новые генетические изменения и разработали новый молекулярный классификатор вариантов опухолей.
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