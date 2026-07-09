В ФИФА отвергли обвинения Египта в нечестном судействе в матче ЧМ с Аргентиной

Председатель судейского комитета Международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина заявил, что обвинения сборной Египта в адрес судейства в матче 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины безосновательны.
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