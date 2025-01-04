Патриарх Кирилл предложил праздновать в России — День столицы

Третьего января, в память о переносе митрополичьей кафедры из Владимира в Москву, выбрать для празднования Дня столицы Российского государства, предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает 3 января ТАСС.
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