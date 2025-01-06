Как оказать первую помощь при обмороке?

Обморок — это серьезное состояние, которое может говорить о критическом состоянии человека. Именно поэтому важно, чтобы все люди понимали, как можно оказать первую помощь человеку, который потерял сознание.
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