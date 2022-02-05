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Юсин: В Москве изменилось отношение к Эрдогану после выкриков «Слава Украине»

Юсин: В Москве изменилось отношение к Эрдогану после выкриков «Слава Украине»

В качестве посредников в переговорах президентов РФ и Украины могут выступать немцы или французы, но никак не президент Турции Эрдоган, который продаёт Киеву беспилотники и во время визита использует бандеровское приветствие «Слава Украине».

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