Корабли ТОФ провели маневры с участниками выставки LIMA 2025 в Малайзии

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» завершил программу пребывания в Малайзии и принял участие в совместном маневрировании с кораблями-участниками Международной военно-морской выставки LIMA 2025, которая проходила на острове Лангкави .