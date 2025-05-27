Корабли ТОФ провели маневры с участниками выставки LIMA 2025 в Малайзии

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» завершил программу пребывания в Малайзии и принял участие в совместном маневрировании с кораблями-участниками Международной военно-морской выставки LIMA 2025, которая проходила на острове Лангкави .
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