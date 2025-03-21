ЦБ готовит сюрпризы: станет ли ипотека роскошью? Эксперты раскрыли сценарии коллапса рынка «Получить ипотеку при первом взносе меньше… Ипотечный кризис: ставки бьют рекорды, а банки ужесточают правила — что ждет россиян? .
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