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Руслан Литвинов: вклад Абаскаля в успех «Спартака» 2022/23 очевиден

Руслан Литвинов: вклад Абаскаля в успех «Спартака» 2022/23 очевиден

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил заявление бывшего тренера команды Гильермо Абаскаля о его роли в успехах клуба.

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