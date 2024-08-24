Сипягин: В аресте Дурова во Франции видны политические мотивы

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Сипягин проинформировал о том, что французские власти отдали приказ о взятии создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, руководствуясь собственными целями в сфере политики.
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