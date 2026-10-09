«Высокоточные комплексы» расширили географию олимпиады для школьников

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех и МГТУ «Станкин» совместно с 11 вузами-партнерами проведут Всероссийскую «Высокоточную олимпиаду» для школьников из более чем 20 регионов России.
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