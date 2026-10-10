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Эксперты оценили шансы «Манчестер Сити» нанести «Ливерпулю» первое поражение при Ираоле

Эксперты оценили шансы «Манчестер Сити» нанести «Ливерпулю» первое поражение при Ираоле

Сразу после возобновления сезона АПЛ порадует нас громкой афишей — в Ливерпуль пожалует единоличный лидер.

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