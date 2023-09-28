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Моуринью о худшем старте в карьере: «Да, но и «Рома» впервые в истории сыграла в двух еврокубковых финалах подряд»

Моуринью о худшем старте в карьере: «Да, но и «Рома» впервые в истории сыграла в двух еврокубковых финалах подряд»

«Прошу прощения у студии, у меня нет желания общаться. Я не разговаривал с игроками. Если я не разговаривал с игроками, то не могу подробно что-то обсуждать или отвечать на вопросы.

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