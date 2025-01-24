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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

«Уральские авиалинии» осуществили мечту школьника из Мытищ встретиться с пилотом Дамиром Юсуповым. Фото

Росавиация совместно с авиакомпанией «Уральские авиалинии» и аэропортом Домодедово организовали встречу 14-летнего Саши Фильчукова из Мытищ с Героем России, летчиком Дамиром Юсуповым, исполнив давнюю мечту подростка.

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