«Уральские авиалинии» осуществили мечту школьника из Мытищ встретиться с пилотом Дамиром Юсуповым. Фото

Росавиация совместно с авиакомпанией «Уральские авиалинии» и аэропортом Домодедово организовали встречу 14-летнего Саши Фильчукова из Мытищ с Героем России, летчиком Дамиром Юсуповым, исполнив давнюю мечту подростка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии