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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Польские фанаты бросали бутылки и камни в полицию у Бранденбургских ворот. Против них применили перцовые баллончики и дубинки, несколько человек арестовали

Полиция Берлина сообщила, что в пятницу задержала нескольких болельщиков, большинство из которых являются гражданами Польши.

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