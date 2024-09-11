Ассоциация фармпроизводителей опасается роста цен и проблем с конкуренцией

Фармацевтические ассоциации выразили опасения, что предложенный Минфином РФ вариант правила "второй лишний" может привести к монополизации рынка отдельных препаратов, дефициту, росту цен и увеличению бюджетных расходов.
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