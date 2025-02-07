Решительный шаг Госдумы для поддержки пенсионеров: депутат рассказал, что их ожидает в ближайшие три года Ольга БезродняяГосдума наметила план, в котором главным пунктом стоят изменения в пенсионной системе на три года.
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