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На прошлой неделе на Урале родились пять пар близнецов и одна тройня

На прошлой неделе на Урале родились пять пар близнецов и одна тройня

За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 672 малыша. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, статистика говорит о том, что на свет повились 330 мальчиков и 342 девочки, в том числе пять пар близнецов и одна тройня.

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