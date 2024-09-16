На прошлой неделе на Урале родились пять пар близнецов и одна тройня

За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 672 малыша. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, статистика говорит о том, что на свет повились 330 мальчиков и 342 девочки, в том числе пять пар близнецов и одна тройня.
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