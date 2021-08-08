Военнослужащие военной полиции ЮВО обеспечат безопасность на форуме «Армия-2021» в Астрахани и Каспийске

В период подготовки и проведения форума подразделения военной полиции двух гарнизонов обеспечат правопорядок, соблюдение противоэпидемиологических мер, организуют пропускной режим, а также охрану образцов вооружения, военной и специальной техники, установленных на площадках статического показа .
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