Путин повысил должностные оклады госслужащих, в том числе дипломатов

Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады у госслужащих, в том числе дипломатов. Соответствующее приложение о внесении изменений в прежние указы опубликовано на портале правовой информации.
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