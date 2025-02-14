В отставку ушел глава Усть-Ишимского района Седельников. Накануне нового возможного паводка территорию на правах и.
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В отставку ушел глава Усть-Ишимского района Седельников. Накануне нового возможного паводка территорию на правах и.