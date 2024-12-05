Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью изданию «Общественное» заявил, что призывной возраст на Украине слишком высок, в большинстве стран поступают на службу в 18−19 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии