Bloomberg: США ждут нормализации отношений на Ближнем Востоке после войны в Газе

Идеальным результатом разрешения конфликта в секторе Газа для США стало бы прекращения огня между Израилем и ХАМАС, которое повлекло бы за собой нормализацию отношений Израиля с другими странами Ближнего Востока и реализацию "многонационального" плана по восстановлению сектора Газа.