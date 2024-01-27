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Bloomberg: США ждут нормализации отношений на Ближнем Востоке после войны в Газе

Bloomberg: США ждут нормализации отношений на Ближнем Востоке после войны в Газе

Идеальным результатом разрешения конфликта в секторе Газа для США стало бы прекращения огня между Израилем и ХАМАС, которое повлекло бы за собой нормализацию отношений Израиля с другими странами Ближнего Востока и реализацию "многонационального" плана по восстановлению сектора Газа.

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