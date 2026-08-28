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Экс-глава военного комитета НАТО Куят: план Запада по Украине оказался провалом

Экс-глава военного комитета НАТО Куят: план Запада по Украине оказался провалом

Стратегия Запада по Украине потерпела крах, но политики боятся признать это, заявил экс-председатель военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят.

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