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Работников мэрии Шелехова заподозрили в мошенничестве

Работников мэрии Шелехова заподозрили в мошенничестве

t.me/Следком38 Сотрудников мэрии и коммерческой фирмы в Шелехове подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает 11 декабря следственное управление СК России по Иркутской области.

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