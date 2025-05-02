Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нуртаза Абдуллаев
    Права Алиса! Кто или какая власть будет отвечать за беспредел в некогда мирном и великом государстве? Не русские или ...Пока вы спали: но...
  • Александр
    Берут пример с украины, там же можно запрещать и гнобить неправильные партии, почему бы и Германии не попробовать?Шольц призвал не ...
  • Юрий Николаев
    Эээээ, прошу прощения, а что, мы согласно Конституции РФ уже имеем право разговаривать с террористами? Что то я не пр...В Верховной раде ...

Шольц призвал не торопиться с процедурой запрета «Альтернативы для Германии»

Шольц призвал не торопиться с процедурой запрета «Альтернативы для Германии»

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что не следует торопиться с процедурой запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Вы  намеренно искажаете  суть  этой  партии АГ, по своей  сути это  возрождённая  НСДАП  Гитлера. И риторика  её, и  поведение  точь в точь, как у НСДАП. Потому-то Шоль ц и не  хочет её запрета, что она  ему  близка  по духу. АГ  это явно нацистская  партия  крайне  правых  сил  Германии, мечтающих о реванше,
Ответить
5 час.
Вадим Кузнецов
Если какая-то партия заняла на выборах второе место и является реальным конкурентом правящих партий, то ее, конечно, нужно прямо сейчас запретить. А ее руководителей зарезать. Это так демократно!
Ответить
1 час.
Александр
Берут пример с украины, там же можно запрещать и гнобить неправильные партии, почему бы и Германии не попробовать?
Ответить
41 мин.
наверх