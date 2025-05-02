Шольц призвал не торопиться с процедурой запрета «Альтернативы для Германии»

Владимир Алтайцев

Вы намеренно искажаете суть этой партии АГ, по своей сути это возрождённая НСДАП Гитлера. И риторика её, и поведение точь в точь, как у НСДАП. Потому-то Шоль ц и не хочет её запрета, что она ему близка по духу. АГ это явно нацистская партия крайне правых сил Германии, мечтающих о реванше,