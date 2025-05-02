Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что не следует торопиться с процедурой запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Шольц призвал не торопиться с процедурой запрета «Альтернативы для Германии»
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вы намеренно искажаете суть этой партии АГ, по своей сути это возрождённая НСДАП Гитлера. И риторика её, и поведение точь в точь, как у НСДАП. Потому-то Шоль ц и не хочет её запрета, что она ему близка по духу. АГ это явно нацистская партия крайне правых сил Германии, мечтающих о реванше,
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5 час.
Вадим Кузнецов
Если какая-то партия заняла на выборах второе место и является реальным конкурентом правящих партий, то ее, конечно, нужно прямо сейчас запретить. А ее руководителей зарезать. Это так демократно!
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1 час.
Александр
Берут пример с украины, там же можно запрещать и гнобить неправильные партии, почему бы и Германии не попробовать?
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41 мин.
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