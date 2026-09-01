Володин предложил Правительству России пересмотреть правила учёта животных

Спикер Госдумы призвал: "создавайте условия, а не проблемы" для личных подсобных хозяйств.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал Правительство России скорректировать или отменить ряд положений постановления № 550 от 5 апреля 2023 года, которое установило правила учёта животных, их перечень и сроки регистрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кирилл Дмитриев з...
- Трамп провозгласи...
- ИК Ушел "целитель" м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым