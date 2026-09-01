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Царьград

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Володин предложил Правительству России пересмотреть правила учёта животных

Володин предложил Правительству России пересмотреть правила учёта животных

Спикер Госдумы призвал: "создавайте условия, а не проблемы" для личных подсобных хозяйств.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал Правительство России скорректировать или отменить ряд положений постановления № 550 от 5 апреля 2023 года, которое установило правила учёта животных, их перечень и сроки регистрации.

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