Володин предложил Правительству России пересмотреть правила учёта животных

Спикер Госдумы призвал: "создавайте условия, а не проблемы" для личных подсобных хозяйств.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал Правительство России скорректировать или отменить ряд положений постановления № 550 от 5 апреля 2023 года, которое установило правила учёта животных, их перечень и сроки регистрации.