Новосибирская епархия передала первую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Люди стремятся помочь Верующие Новосибирской области откликнулись на призыв Святейшего Патриарха Кирилла и за короткий срок собрали более 5 тонн гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также беженцам из Украины.