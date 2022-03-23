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Новосибирская епархия передала первую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Новосибирская епархия передала первую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Люди стремятся помочь Верующие Новосибирской области откликнулись на призыв Святейшего Патриарха Кирилла и за короткий срок собрали более 5 тонн гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также беженцам из Украины.

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