Вэнс анонсировал дискуссии с Байденом на траурной церемонии 9/11

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует провести "напряженные интеллектуальные беседы" с экс-президентом Джо Байденом на траурной церемонии в Нью-Йорке 11 сентября, где будут также присутствовать другие бывшие президенты и Дональд Трамп.