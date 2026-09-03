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Царьград

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Вэнс анонсировал дискуссии с Байденом на траурной церемонии 9/11

Вэнс анонсировал дискуссии с Байденом на траурной церемонии 9/11

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует провести "напряженные интеллектуальные беседы" с экс-президентом Джо Байденом на траурной церемонии в Нью-Йорке 11 сентября, где будут также присутствовать другие бывшие президенты и Дональд Трамп.

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