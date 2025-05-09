Какая судьба была уготована СССР, если бы победил Гитлер. Опираюсь на реальные документы, которые раскрывают планы Гитлера

Всем привет, друзья. Давайте, опираясь на факты, на реальные документы, к слову, часть которых была обнародована лишь год назад, уже чётко разберёмся, что было уготовано советскому народу в случае победы Гитлера, что ждало наших бабушек и дедушек и в перспективе - нас.