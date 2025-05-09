Театр абсурда
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Театр абсурда

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Какая судьба была уготована СССР, если бы победил Гитлер. Опираюсь на реальные документы, которые раскрывают планы Гитлера

Какая судьба была уготована СССР, если бы победил Гитлер. Опираюсь на реальные документы, которые раскрывают планы Гитлера

Всем привет, друзья. Давайте, опираясь на факты, на реальные документы, к слову, часть которых была обнародована лишь год назад, уже чётко разберёмся, что было уготовано советскому народу в случае победы Гитлера, что ждало наших бабушек и дедушек и в перспективе - нас.

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