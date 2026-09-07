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Крымская газета

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В Крыму 7 сентября бензин по 100 рублей продают на 72 АЗС

В Крыму 7 сентября бензин по 100 рублей продают на 72 АЗС

Сегодня на 72 автозаправочных станциях Крыма организована реализация бензина марки АИ-95 по цене не выше 100 рублей за литр.

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