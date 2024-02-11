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Бои в Авдеевке: Как русские солдаты раскололи бандеровский «крепкий орешек» в кирпичную крошку

Бои в Авдеевке: Как русские солдаты раскололи бандеровский «крепкий орешек» в кирпичную крошку

ВСУшников лишают «дистанционного зрения» и добивают в подвалах объемно-детонирующими авиабомбами Уже почти 20% Авдеевки находится под контролем бойцов армии России, но тут важны не сами проценты, а взятые русскими штурмовиками конкретные улицы, например, Донецкая, от которой до Индустриального проспекта (въезда в город по единственной дороге из Ласточкино, которая пока еще не перерезана) — 500 метров.

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