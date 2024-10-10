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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Корнеев: «Гуарирапа зациклен на том, чтобы забить самому, и это мешает использовать моменты. Ему надо срочно объяснить, что можно сыграть и на партнеров» 

Экс-хавбек армейцев высказался после победы красно-синих над «Динамо» (2:1) в Мир РПЛ. — Гуарирапа пока тяжеловат? Если бы забил, ЦСКА закрыл бы все вопросы еще до перерыва? — Гуарирапа зациклен на том, чтобы забить самому, и это мешает ему использовать моменты.

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