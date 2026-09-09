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Медведев поздравил Ким Чен Ына с годовщиной КНДР и отметил успехи страны

Медведев поздравил Ким Чен Ына с годовщиной КНДР и отметил успехи страны

Зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования Корейской Народно-Демократической Республики.

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