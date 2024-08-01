Война с Израилем? Иран воспользуется законным правом наказать сионистский режим

В ходе разговора с министром иностранных дел Омана Бадром бин Хамадом Аль Бусаиди в четверг Али Багери Кани подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право принимать любые необходимые меры для противодействия зверствам, совершаемым сионистским режимом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии