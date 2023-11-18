Херш сообщил об отказе Нетаньяху от сделки с ХАМАС по заложникам

Переговоры по поводу освобождения заложников между палестинским движением ХАМАС и Израилем при поддержке США завершились, поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил уже согласованную США сделку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии